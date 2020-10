Mes, Zingaretti “Serve chiarezza, no a bandierine di partito” (Di venerdì 23 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Noi riteniamo utile accedere al Mes, lo si può fare più rapidamente del Recovery Fund e forse a tassi di interessi più bassi”. Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, aprendo la direzione nazionale del partito. Per Zingaretti la discussione che si è aperta sul Mes è stata “molto accesa ed eccessivamente aspra. Ora serve chiarezza, il confronto non può essere ideologico pensando a bandierine di partito”. Quanto al governo, il segretario Dem considera “molto positiva la volontà di lavorare a un patto di legislatura, c'è bisogno di un cambio di passo, si deve lavorare da alleati e non da nemici. Ora serve una visione comune, un progetto per l'Italia”. In tema di coronavirus, invece, secondo ... Leggi su iltempo (Di venerdì 23 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Noi riteniamo utile accedere al Mes, lo si può fare più rapidamente del Recovery Fund e forse a tassi di interessi più bassi”. Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola, aprendo la direzione nazionale del partito. Perla discussione che si è aperta sul Mes è stata “molto accesa ed eccessivamente aspra. Ora serve, il confronto non può essere ideologico pensando adi partito”. Quanto al governo, il segretario Dem considera “molto positiva la volontà di lavorare a un patto di legislatura, c'è bisogno di un cambio di passo, si deve lavorare da alleati e non da nemici. Ora serve una visione comune, un progetto per l'Italia”. In tema di coronavirus, invece, secondo ...

