Mercedesz contro mamma Eva Henger | ' Mi dava della cicciona e mi diceva che facevo schifo'

Italia_Notizie : 'Cicciona, da lei solo insulti...' ?Che rissa tra Eva e Mercedesz - Ifederik1 : RT @pomeriggio5: Eva e Mercedesz Henger di nuovo l'una contro l'altra, ecco cosa è successo! #Pomeriggio5 - nico_lai93 : RT @pomeriggio5: Eva e Mercedesz Henger di nuovo l'una contro l'altra, ecco cosa è successo! #Pomeriggio5 - pomeriggio5 : Eva e Mercedesz Henger di nuovo l'una contro l'altra, ecco cosa è successo! #Pomeriggio5 - zazoomblog : Mercedesz Henger contro Eva Henger: “quando ero più in carne mi ha dato della cicciona facendomi piangere” -… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercedesz contro

Mercedesz Henger è tornata a parlare del suo complicato rapporto con la madre. L’occasione è stata un’intervista rilasciata da Eva per il settimanale Nuovo, in cui ha espresso il proprio parere sul fi ...A quanto pare l'alterco tra Mercedesz Henger e sua madre Eva non si placa: la figlia dell'ex attrice l'ha duramente attaccata via social.