Mercato Juve, idea Emerson Palmieri per gennaio: Napoli alla finestra (Di venerdì 23 ottobre 2020) La Juventus non avrebbe ancora posto la parola fine alla corsa all'esterno sinistro. Nell'ultima sessione di calcioMercato terminata meno di 20 giorni fa, la dirigenza bianconera avrebbe provato a sondare più piste, al fine di regalare ad Andrea Pirlo una valida alternativa ad Alex Sandro, ora infortunato. La scelta sarebbe ricaduta su Emerson Palmieri del Chelsea, ma le alte richieste del club londinese ed i tempi ristretti della finestra di Mercato avrebbero impedito la realizzazione dell'affare. Nel mirino del club campione d'Italia anche Marcos Alonso, sempre dei Blues, ma ad ostacolare la riuscita della trattativa l'alto ingaggio percepito dallo spagnolo.

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Juve Mercato Juventus: indiscrezioni sul futuro di Ronaldo Virgilio Sport De Paul e Gotti, i viola (quasi) nel destino

Non avrà fatto i salti di gioia quando a fine settembre l’Udinese ha scelto di toglierlo dal mercato. Eppure Rodrigo De Paul ... Il quale, d’accordo con la Juventus da oltre un anno, ha preteso fino ...

Morata compie 28 anni, gli auguri speciali della Juve

TORINO - Alvaro Morata compie oggi 28 anni. L'attaccante spagnolo, arrivato nella finestra di mercato estiva per la sua seconda esperienza alla Juve, si è fatto un regalo anticipato martedì, ...

TORINO - Alvaro Morata compie oggi 28 anni. L'attaccante spagnolo, arrivato nella finestra di mercato estiva per la sua seconda esperienza alla Juve, si è fatto un regalo anticipato martedì, ...