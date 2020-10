Meloni durissima col governo: «Ha fatto solo idiozie, miliardi gettati in un cestino» (video) (Di venerdì 23 ottobre 2020) “Il governo non ha fatto nulla? No, ha fatto idiozie, tutti sapevano che arrivava la seconda ondata”. durissima la leader di Fratelli d’italia, Giorgia Meloni, al Festival del Lavoro, in collegamento video.“Hanno fatto solo – dice rivolta al governo – il bonus monopattino“, ha aggiunto rispondendo alle domande del direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano. “Non è stato fatto tutto quello che si sarebbe dovuto fare” certo che “l’emergenza Covid non era facile da gestire, il Parlamento ha fatto la sua parte mettendo a disposizione 100 miliardi in 5 mesi, ma questi soldi, invece, sono stati dilapidati in ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 23 ottobre 2020) “Ilnon hanulla? No, ha, tutti sapevano che arrivava la seconda ondata”.la leader di Fratelli d’italia, Giorgia, al Festival del Lavoro, in collegamento.“Hanno– dice rivolta al– il bonus monopattino“, ha aggiunto rispondendo alle domande del direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano. “Non è statotutto quello che si sarebbe dovuto fare” certo che “l’emergenza Covid non era facile da gestire, il Parlamento hala sua parte mettendo a disposizione 100in 5 mesi, ma questi soldi, invece, sono stati dilapidati in ...

