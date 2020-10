Melania Trump vs Jill Biden: il faccia a faccia è anche nel look (Di venerdì 23 ottobre 2020) Si è svolto a Nashville, in Tennessee, il secondo ed ultimo dibattito prima delle elezioni americane del 3 novembre. Trump e Biden si sono fronteggiati in maniera più pacata rispetto al faccia a faccia precedente. Ogni tema è stato comunque oggetto di scontro, dal clima alle mascherine, dai favoritismi familiari ai vaccini, dalla questione razziale ai rapporti con la Cina. Ma se i due candidati alle presidenziali americane sono in disaccordo su tutto, le loro mogli, Melania Trump e Jill Biden mostrano invece un interesse comune: la moda italiana. Melania Trump e Jill Biden hanno accompagnato i mariti sul palco del dibattito. Se ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Si è svolto a Nashville, in Tennessee, il secondo ed ultimo dibattito prima delle elezioni americane del 3 novembre.si sono fronteggiati in maniera più pacata rispetto alprecedente. Ogni tema è stato comunque oggetto di scontro, dal clima alle mascherine, dai favoritismi familiari ai vaccini, dalla questione razziale ai rapporti con la Cina. Ma se i due candidati alle presidenziali americane sono in disaccordo su tutto, le loro mogli,mostrano invece un interesse comune: la moda italiana.hanno accompagnato i mariti sul palco del dibattito. Se ...

lepasquen : RT @ecchiudo: Quando sento nominà Melania Trump me faccio sempre il film che so' il sindaco di NY, lei muore, e me dicono 'ah Major, we hav… - patricelumumb19 : RT @ecchiudo: Quando sento nominà Melania Trump me faccio sempre il film che so' il sindaco di NY, lei muore, e me dicono 'ah Major, we hav… - RobertoRedSox : @nomfup Io sul taxi azzardo pure l’Ohio e la Pennsylvania, la riforma sanitaria di Obama, la guerra fredda con la C… - Vh_Pi : RT @ecchiudo: Quando sento nominà Melania Trump me faccio sempre il film che so' il sindaco di NY, lei muore, e me dicono 'ah Major, we hav… - SATtrnt : RT @ecchiudo: Quando sento nominà Melania Trump me faccio sempre il film che so' il sindaco di NY, lei muore, e me dicono 'ah Major, we hav… -

Ultime Notizie dalla rete : Melania Trump Donald e Melania Trump, Halloween alla Casa Bianca con i loro «sosia» Vanity Fair Italia Melania Trump in nero e il sorriso a comando

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are ...

Amy Coney Barrett confermata a Corte Suprema Usa, vittoria Trump

(askanews) - Amy Coney Barrett è stata confermata dal voto del Senato degli Stati Uniti alla Corte Suprema: una vittoria per il presidente Donald Trump che ... la moglie Melania, i senatori ...

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are ...(askanews) - Amy Coney Barrett è stata confermata dal voto del Senato degli Stati Uniti alla Corte Suprema: una vittoria per il presidente Donald Trump che ... la moglie Melania, i senatori ...