Melania Trump vs Jill Biden: il faccia a faccia è anche nel look (Di venerdì 23 ottobre 2020) Si è svolto a Nashville, in Tennessee, il secondo ed ultimo dibattito prima delle elezioni americane del 3 novembre. Trump e Biden si sono fronteggiati in maniera più pacata rispetto al faccia a faccia precedente. Ogni tema è stato comunque oggetto di scontro, dal clima alle mascherine, dai favoritismi familiari ai vaccini, dalla questione razziale ai rapporti con la Cina. Ma se i due candidati alle presidenziali americane sono in disaccordo su tutto, le loro mogli, Melania Trump e Jill Biden mostrano invece un interesse comune: la moda italiana. Melania Trump e Jill Biden hanno accompagnato i mariti sul palco del dibattito. Se ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Si è svolto a Nashville, in Tennessee, il secondo ed ultimo dibattito prima delle elezioni americane del 3 novembre.si sono fronteggiati in maniera più pacata rispetto alprecedente. Ogni tema è stato comunque oggetto di scontro, dal clima alle mascherine, dai favoritismi familiari ai vaccini, dalla questione razziale ai rapporti con la Cina. Ma se i due candidati alle presidenziali americane sono in disaccordo su tutto, le loro mogli,mostrano invece un interesse comune: la moda italiana.hanno accompagnato i mariti sul palco del dibattito. Se ...

vogue_italia : Sempre impeccabile Melania... Questo abito è Dior ?? Clic per dettagli e foto ?? - Corriere : Jill Biden imita Melania Trump: made in Italy come la rivale. Si sente già First lady - domenicoditell1 : #Propagandalive scommetto se c'era la vera Melania Trump, sarebbe stata contenta di stare accanto a Daniele - fotopak : RT @Corriere: Jill Biden imita Melania Trump: made in Italy come la rivale. Si sente già First lady - mYnonHwA_6 : RT @vogue_italia: Sempre impeccabile Melania... Questo abito è Dior ?? Clic per dettagli e foto ?? -