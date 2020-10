Medjugorje, scomunicato Tomislav Vlasic, padre spirituale dei sei presunti veggenti. Nel 2009 era stato ridotto allo stato laicale (Di venerdì 23 ottobre 2020) Nuovo scandalo a Medjugorje. La Congregazione per la dottrina della fede ha emesso un decreto di scomunica nei confronti di Tomislav Vlasic, diventato famoso per essere stato il padre spirituale dei sei presunti veggenti della cittadina bosniaca che dal 1981 sostengono di vedere la Madonna. L’ex sacerdote aveva curato la vita spirituale dei sei ragazzi fino al 2009 quando fu ridotto allo stato laicale per “diffusione di dubbia dottrina, manipolazione delle coscienze, sospetto misticismo, disobbedienza verso gli ordini legittimamente costituiti e atti contro il sextum”, ovvero atti sessuali vietati dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) Nuovo scandalo a. La Congregazione per la dottrina della fede ha emesso un decreto di scomunica nei confronti di, diventato famoso per essereildei seidella cittadina bosniaca che dal 1981 sostengono di vedere la Madonna. L’ex sacerdote aveva curato la vitadei sei ragazzi fino alquando fuper “diffusione di dubbia dottrina, manipolazione delle coscienze, sospetto misticismo, disobbedienza verso gli ordini legittimamente costituiti e atti contro il sextum”, ovvero atti sessuali vietati dal ...

