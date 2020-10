Medico scolastico, in Toscana tre bandi falliti: su 1400 candidati solo in 30 hanno accettato l’incarico. “Figura utile non solo per il Covid” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Nessuno vuol andare a fare il Medico scolastico. Almeno così è successo in Toscana dove la ricerca di dottori da inserire nei dipartimenti di prevenzione si è rivelata un flop. Su 1400 candidati solo trenta hanno accettato di entrare in servizio. Una disdetta dell’ultimo momento arrivata forse per paura dell’aumento del numero dei contagi, secondo Alessio Nastruzzi, segretario regionale della Federazione italiana dei medici di famiglia. A lanciare questa proposta era stato l’ex presidente della Regione Enrico Rossi, quando sono uscite le regole per la gestione dei casi sospetti di Covid 19 nelle scuole. L’idea dell’allora governatore era quella di avere figure che potevano essere validi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) Nessuno vuol andare a fare il. Almeno così è successo indove la ricerca di dottori da inserire nei dipartimenti di prevenzione si è rivelata un flop. Sutrentadi entrare in servizio. Una disdetta dell’ultimo momento arrivata forse per paura dell’aumento del numero dei contagi, secondo Alessio Nastruzzi, segretario regionale della Federazione italiana dei medici di famiglia. A lanciare questa proposta era stato l’ex presidente della Regione Enrico Rossi, quando sono uscite le regole per la gestione dei casi sospetti di Covid 19 nelle scuole. L’idea dell’allora governatore era quella di avere figure che potevano essere validi ...

