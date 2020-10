McLaren Elva - Lando Norris guida la roadster - VIDEO

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Laha portato la(supercar da 1,7 milioni di euro) sulla pista di Silverstone per l'ultima fase della messa a punto ed ha invitato il pilota ufficiale del team di Formula 1,, in qualità di tester speciale. Nelrealizzato dalla Casa di Woking emerge come il britannico abbia cercato di spremere al massimo la, che nasce per offrire un piacere dipiuttosto estremo ai fortunati proprietari, i quali potranno sfruttare il deflettore frontale attivo per ridurre la pressione dell'aria dettata dall'assenza di un parabrezza tradizionale. 6,7 secondi per toccare i 200 km/h. Laadotta il V8 4.0 biturbo comune alla 720S ed alla Senna portato a 815 CV e 800 Nm. Tuttavia, in questo progetto gli sforzi ...

We asked Lando Norris to test drive the Elva for the final stage of the car's development. Find out how he reacts to one of the most visceral and immersive driving experiences we've ever created...whi ...Non poteva che essere uno dei due piloti McLaren in F1 a testare per la prima volta in circuito la nuova McLaren Elva, la barchetta due posti secchi pronta a sfidare la Ferrari Monza SP2 (e l'Aston Ma ...