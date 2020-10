Mazara del Vallo, padre si barrica in casa armato insieme al figlio di 4 anni: il video della resa dopo 12 ore di trattativa con la polizia (Di venerdì 23 ottobre 2020) Arrestato dopo 12 ore di mediazioni l’uomo che dalla mattina era barricato nella sua abitazione a Mazara del Vallo assieme al figlio di quattro anni. L’operazione si è conclusa ieri sera intorno alle 20.50, poco dopo che l’uomo aveva rilasciato il figlio agli agenti della squadra mobile di Trapani che poi lo hanno arrestato. Il sequestro è durato in tutto circa dodici ore, durante le quali Giuseppe Frasillo, pregiudicato mazarese, si è blindato in casa nel quartiere di Mazara due. Sul luogo nel tardo pomeriggio erano giunti i Nocs, le cosiddette ‘teste di cuoio’, il reparto speciale della polizia, mentre sin dalla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) Arrestato12 ore di mediazioni l’uomo che dalla mattina erato nella sua abitazione adelassieme aldi quattro. L’operazione si è conclusa ieri sera intorno alle 20.50, pocoche l’uomo aveva rilasciato ilagli agentisquadra mobile di Trapani che poi lo hanno arrestato. Il sequestro è durato in tutto circa dodici ore, durante le quali Giuseppe Frasillo, pregiudicato mazarese, si è blindato innel quartiere didue. Sul luogo nel tardo pomeriggio erano giunti i Nocs, le cosiddette ‘teste di cuoio’, il reparto speciale, mentre sin dalla ...

