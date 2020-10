Max Pezzali: ecco “Qualcosa di nuovo” insieme a Fabio Volo (Di venerdì 23 ottobre 2020) ecco il video ufficiale del nuovo singolo di Max Pezzali dal titolo “Qualcosa di nuovo”. Avete riconosciuto l’uomo di spalle che lancia la palla? È online il videoclip ufficiale del nuovo singolo di Max Pezzali dal titolo “Qualcosa di nuovo”. Vediamo Max su una pista da bowling insieme ad un uomo di spalle lanciare una palla, e, la macchina da presa svela, pian piano, il volto di quest’uomo. Si tratta di Fabio Volo che, a sorpresa, canta in playback con la voce di Max Pezzali. Il nuovo singolo “Qualcosa di nuovo” anticipa l’uscita del nuovo album di inediti che vedrà la luce il 30 ottobre. Il video ufficiale è stato diretto dal regista Gianluca Leuzzi all’interno del Bowling Brunswick ... Leggi su zon (Di venerdì 23 ottobre 2020)il video ufficiale del nuovo singolo di Maxdal titolo “Qualcosa di nuovo”. Avete riconosciuto l’uomo di spalle che lancia la palla? È online il videoclip ufficiale del nuovo singolo di Maxdal titolo “Qualcosa di nuovo”. Vediamo Max su una pista da bowlingad un uomo di spalle lanciare una palla, e, la macchina da presa svela, pian piano, il volto di quest’uomo. Si tratta diche, a sorpresa, canta in playback con la voce di Max. Il nuovo singolo “Qualcosa di nuovo” anticipa l’uscita del nuovo album di inediti che vedrà la luce il 30 ottobre. Il video ufficiale è stato diretto dal regista Gianluca Leuzzi all’interno del Bowling Brunswick ...

