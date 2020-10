Mauro Vegni: “Il Giro d’Italia verrà ricordato per questa polemica: una figuraccia. Non pagherò i premi di gara” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il Giro d’Italia 2020 ha vissuto una giornata turbolenta a causa della protesta dei corridori. La 19ma tappa della Corsa Rosa è stata tagliata di circa 130 km, rispetto ai 258 km originariamente in programma. La frazione è stata ritenuta troppo lunga, anche perché la pioggia si è abbattuta sul percorso. Una situazione paradossale, uno sciopero immotivato e non degno di ciclisti professionisti. Il direttore di corsa Mauro Vegni ha tristemente analizzato la situazione ai microfoni del “Processo alla Tappa” su Rai 2: “Per me questa sera passa, domani è un altro giorno. Abbiamo fatto una figuraccia di fronte al mondo intero, oggi si sono vanificati tutti i sacrifici fatti per arrivare fino a qui. Non ci sono scuse per quanto è successo. Molti ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ild’Italia 2020 ha vissuto una giornata turbolenta a causa della protesta dei corridori. La 19ma tappa della Corsa Rosa è stata tagliata di circa 130 km, rispetto ai 258 km originariamente in programma. La frazione è stata ritenuta troppo lunga, anche perché la pioggia si è abbattuta sul percorso. Una situazione paradossale, uno sciopero immotivato e non degno di ciclisti professionisti. Il direttore di corsaha tristemente analizzato la situazione ai microfoni del “Processo alla Tappa” su Rai 2: “Per mesera passa, domani è un altro giorno. Abbiamo fatto unadi fronte al mondo intero, oggi si sono vanificati tutti i sacrifici fatti per arrivare fino a qui. Non ci sono scuse per quanto è successo. Molti ...

