Maurizio Costanzo ha tradito l’ex moglie con Maria De Filippi? “Cacciato di casa” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Per un matrimonio inscalfibile come quello tra Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, ce n’è un altro, nel passato del conduttore e giornalista, che non ha goduto della stessa fortuna. Si tratta di quello, brevissimo, che legò Costanzo a Marta Flavi, e che giunse a brutale conclusione dopo la scoperta della relazione con l’allora giovanissima De Filippi. Per unirsi a lei, il giornalista dovette rinunciare al rapporto con la moglie di allora – un divorzio non esattamente pacifico, come raccontato dalla diretta interessata. Marta Flavi ricorda i giorni della scoperta della relazione tra Maurizio Costanzo e Maria De Filippi: “Per me era come un ... Leggi su velvetgossip (Di venerdì 23 ottobre 2020) Per un matrimonio inscalfibile come quello traDe, ce n’è un altro, nel passato del conduttore e giornalista, che non ha goduto della stessa fortuna. Si tratta di quello, brevissimo, che legòa Marta Flavi, e che giunse a brutale conclusione dopo la scoperta della relazione con l’allora giovanissima De. Per unirsi a lei, il giornalista dovette rinunciare al rapporto con ladi allora – un divorzio non esattamente pacifico, come raccontato dalla diretta interessata. Marta Flavi ricorda i giorni della scoperta della relazione traDe: “Per me era come un ...

DonnaGlamour : L’ex di Costanzo: “Maurizio mi tradì con Maria De Filippi” - clikservernet : Marta Flavi, la rivelazione sull’ex Maurizio Costanzo: “Il tradimento con Maria De Filippi? Ora la ringrazio per av… - Noovyis : (Marta Flavi, la rivelazione sull’ex Maurizio Costanzo: “Il tradimento con Maria De Filippi? Ora la ringrazio per a… - zazoomblog : Marta Flavi sullex marito Maurizio Costanzo: Il tradimento con la De Filippi? Ora la ringrazio - #Marta #Flavi… - pigramar : @BrendaBacile mi pare un po' gonfiato: 'pianista ospite al maurizio costanzo show', suonò per 1 minuto in una puntata #gfvip -