Matthew McConaughey: “Sono stato stuprato e ricattato sessualmente” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Matthew McConaughey e i particolari di un’adolescenza burrascosa. L’attore americano si racconta nel suo libro autobiografico “Greenlights” ed è subito notizia. McConaughey rivela di essere stato stuprato a 18 anni nel retro del van: “Fui molestato da un uomo mentre avevo perso i sensi”. Questa non fu l’unica brutta esperienza per l’allora giovane attore che, a 15 anni, fu addirittura ricattato per sesso. Gli abusi sessuali Nonostante ciò, McConaughey scrive di non essersi mai sentito una vittima per quello che gli era accaduto. Al contrario, racconta: “Ho avuto molte prove che il mondo stesse cospirando per rendermi felice”. E, riferendosi al primo ricatto sessuale, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 23 ottobre 2020)e i particolari di un’adolescenza burrascosa. L’attore americano si racconta nel suo libro autobiografico “Greenlights” ed è subito notizia.rivela di esserea 18 anni nel retro del van: “Fui moleda un uomo mentre avevo perso i sensi”. Questa non fu l’unica brutta esperienza per l’allora giovane attore che, a 15 anni, fu addiritturaper sesso. Gli abusi sessuali Nonostante ciò,scrive di non essersi mai sentito una vittima per quello che gli era accaduto. Al contrario, racconta: “Ho avuto molte prove che il mondo stesse cospirando per rendermi felice”. E, riferendosi al primo ricatto sessuale, ...

