Matteo Bassetti e la mascherina sotto sopra

A volte un'immagine vale più di tante parole: su Instagram Matteo Bassetti ha pubblicato un messaggio che invita a rispettare alcune regole per non intasare gli ospedali e per contrastare l'avanzata della seconda ondata di COVID-19: "Noi sanitari stiamo facendo la nostra parte negli ospedali. Il lavoro è tanto e duro qui nelle nostre corsie, ma abbiano grandi soddisfazioni con le nostre cure. Anche i cittadini però devono fare la loro parte. Tutti. Rispettando le regole e il prossimo. Come? Se sintomi compatibili con Covid-19 Contattando il proprio medico e pretendendo di essere visitati a casa, stando a casa se non si hanno sintomi compatibili con un ricovero ospedaliero, evitando di richiedere o di eseguire il tampone se non appropriato e prescritto da un medico, evitando di fare scorta di farmaci (nell'idea ...

