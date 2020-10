Matilde Brandi torna al GF Vip e attacca Tommaso, Guenda e Maria Teresa (Di venerdì 23 ottobre 2020) L’uscita di Matilde Brandi è stata un duro colpo per gli amanti del trash e infatti le dinamiche al GF Vip ne hanno risentito. L’ex showgirl però ieri ha dato il colpo di coda e con un video messaggio trasmesso all’interno della casa di Cinecittà (qui per vederlo) ha lanciato shade ad alcuni vipponi e si è tolta qualche sassolino dalle scarpe. La prima vittima della romana è stato Tommaso Zorzi, con cui l’ex gieffina aveva discusso più volte: “Tommy, Tommy, Tommy, il ruolo della prima donna ti viene bene. Però fatti dare un consiglio da chi prima donna lo è stata per davvero per anni. Certe volte bisogna saper fare dei passi indietro e uscire di scena in punta di piedi ed è proprio lì che ricevi l’applauso più ... Leggi su biccy (Di venerdì 23 ottobre 2020) L’uscita diè stata un duro colpo per gli amanti del trash e infatti le dinamiche al GF Vip ne hanno risentito. L’ex showgirl però ieri ha dato il colpo di coda e con un video messaggio trasmesso all’interno della casa di Cinecittà (qui per vederlo) ha lanciato shade ad alcuni vipponi e si è tolta qualche sassolino dalle scarpe. La prima vittima della romana è statoZorzi, con cui l’ex gieffina aveva discusso più volte: “Tommy, Tommy, Tommy, il ruolo della prima donna ti viene bene. Però fatti dare un consiglio da chi prima donna lo è stata per davvero per anni. Certe volte bisogna saper fare dei passi indietro e uscire di scena in punta di piedi ed è proprio lì che ricevi l’applauso più ...

