Maternità tardiva? Possibile indicatore di buona salute e longevità | lo studio sulla rivista Menopause

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 ottobre 2020) La maternitàpotrebbe essere un sorprendentedie longevità. Infatti, le donne che partoriscono un figlio tra i 30 ai 40 anni d’età potrebbero godere di un gran vantaggio sia in termini di qualità che di durata della vita. A suggerirlo è un gruppo di ricercatori dell’Università della Carolina del Nord in unopubblicato. Loha analizzato i dati di oltre 1.200 donne in perimenopausa e postmenopausa, appartenenti a varie etnie e con status sociali diversi. Tutti i soggetti hanno preso parte alla National Health and Nutrition Examination Survey, un programma di ricerca condotto dal National Center for Health Statistics ...