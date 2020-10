Mate 40 Pro: il nuovo e potente top di gamma Huawei con una fotocamera da urlo (Di venerdì 23 ottobre 2020) La risposta ad Apple non si è fatta attendere. Dieci giorni dopo la presentazione dei nuovi iPhone 12 , Huawei ha calato l'asso, o meglio, gli assi. Nel corso di una presentazione giocoforza virtuale, ... Leggi su today (Di venerdì 23 ottobre 2020) La risposta ad Apple non si è fatta attendere. Dieci giorni dopo la presentazione dei nuovi iPhone 12 ,ha calato l'asso, o meglio, gli assi. Nel corso di una presentazione giocoforza virtuale, ...

lillydessi : Huawei Mate 40 Pro è anche Plus: ha tutto, con HMS | Da 1.249 euro - HDblog - lillydessi : HUAWEI Mate 40 Pro domina la scena ''fotografica''. Su DxO Mark è primo in assoluto - Hardware Upgrade… - Risparmiainrete : Nuovo Huawei Mate 40 Pro: supera ogni visione - Risparmiainrete : Huawei Mate 40 Pro: l’evento di lancio in 120 secondi - tindarobatta : Huawei ha appena presentato la nuova serie Mate 40 il cui fiore all'occhiello è rappresentato da Huawei Mate 40 Pro… -

Ultime Notizie dalla rete : Mate Pro Huawei lancia Mate 40 Pro e le cuffie FreeBuds Studio. Ma la sorpresa sono gli occhiali smart Eyewear 2

Scienza e Tecnologia - Un super-smartphone e tanti accessori per l'ecosistema ...

Huawei: lanciato il Mate 40 Pro, le prime cuffie e altri gadget

Scienza e Tecnologia - Lo smartphone top di gamma dell'azienda cinese è disponibile anche in Italia, per adesso in preordine, al prezzo di 1.250 euro. Per la prima volta non ci saranno le applicazioni ...

Scienza e Tecnologia - Un super-smartphone e tanti accessori per l'ecosistema ...Scienza e Tecnologia - Lo smartphone top di gamma dell'azienda cinese è disponibile anche in Italia, per adesso in preordine, al prezzo di 1.250 euro. Per la prima volta non ci saranno le applicazioni ...