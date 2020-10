Marta Flavi ringrazia Maria De Filippi per la fine del matrimonio con Maurizio Costanzo (Foto) (Di venerdì 23 ottobre 2020) Nell’intervista di Maria De Filippi a Domenica In la rivelazione della storia clandestina con Maurizio Costanzo e sulla rivista Nuovo arriva la risposta di Marta Flavi. E’ lei ovviamente l’ex moglie tradita, è lei che scoprì tutto e cacciò via il marito. Marta Flavi oggi ringrazia la donna che ha messo fine al suo matrimonio con Costanzo, sono passati tanti anni ma chissà quanto c’è di pungente nelle sue parole. La Flavi e Costanzo sono stati sposati per cinque anni e poi è arrivata Maria che non ha nascosto che è stata l’amante prima di diventare la moglie. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 23 ottobre 2020) Nell’intervista diDea Domenica In la rivelazione della storia clandestina cone sulla rivista Nuovo arriva la risposta di. E’ lei ovviamente l’ex moglie tradita, è lei che scoprì tutto e cacciò via il marito.oggila donna che ha messoal suocon, sono passati tanti anni ma chissà quanto c’è di pungente nelle sue parole. Lasono stati sposati per cinque anni e poi è arrivatache non ha nascosto che è stata l’amante prima di diventare la moglie. ...

ElisaDiGiacomo : Marta Flavi sul tradimento dell'ex Costanzo: 'Ringrazio Maria per avermelo portato via' - DonnaGlamour : L’ex di Costanzo: “Maurizio mi tradì con Maria De Filippi” - clikservernet : Marta Flavi, la rivelazione sull’ex Maurizio Costanzo: “Il tradimento con Maria De Filippi? Ora la ringrazio per av… - Noovyis : (Marta Flavi, la rivelazione sull’ex Maurizio Costanzo: “Il tradimento con Maria De Filippi? Ora la ringrazio per a… - zazoomblog : Marta Flavi si confessa: “Ringrazio per avermelo portato via” - #Marta #Flavi #confessa: #“Ringrazio -