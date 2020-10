Maria Teresa Ruta rivela il tradimento del suo ex marito Amedeo Goria

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Momento di confidenze nel salotto della Casa del GF Vip: durante una conversazione con Dayane Mello,si è soffermata a ricordare il suo passato e, in particolare, la storia d’amore con, da cui sono nati i suoi due figli Guenda e Gian. Oggi i rapporti tra i due sono buoni, ma il loro matrimonio è stato tutt’altro che semplice, segnato dalle incomprensioni e dai tradimenti del giornalista sportivo che sarebbero stati determinanti per la fine della loro relazione.zioni pesanti al Grande Fratello Vip da parte disul suo ex. Già tirato in ballo dalla ...