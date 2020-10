Maria Teresa Ruta racconta al GF Vip dei tradimenti di Amedeo Goria (Di venerdì 23 ottobre 2020) La conduttrice con la sua simpatia e franchezza è una delle concorrenti più amate dal pubblico La sua simpatia, l’allegria e la franchezza nell’affrontare il reality l’hanno sempre premiata. Infatti Maria Teresa Ruta è molto amata dal pubblico come dimostrato durante il televoto, in cui è stata sino ad ora salvata dai suoi fan. Nella Casa sta vivendo anche momenti di confronto legati al suo rapporto difficile con la figlia Guenda Goria, dopo aver appreso del fidanzamento della figlia con l’imprenditore Telemaco, sua vecchia conoscenza. Si è persino vociferato di un improbabile flirt tra l’attuale fidanzato di Guenda e sua madre, subito smentito dall’ex marito di Maria Teresa. E proprio di lui in queste ore la ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 23 ottobre 2020) La conduttrice con la sua simpatia e franchezza è una delle concorrenti più amate dal pubblico La sua simpatia, l’allegria e la franchezza nell’affrontare il reality l’hanno sempre premiata. Infattiè molto amata dal pubblico come dimostrato durante il televoto, in cui è stata sino ad ora salvata dai suoi fan. Nella Casa sta vivendo anche momenti di confronto legati al suo rapporto difficile con la figlia Guenda, dopo aver appreso del fidanzamento della figlia con l’imprenditore Telemaco, sua vecchia conoscenza. Si è persino vociferato di un improbabile flirt tra l’attuale fidanzato di Guenda e sua madre, subito smentito dall’ex marito di. E proprio di lui in queste ore la ...

GrandeFratello : Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Andrea, Guenda, Matilde e Maria Teresa! #GFVIP - Chicca_colors : Non abbassate la guardia. Votate Maria Teresa e pure un po Dayane così è la meno votata la Gregoraci #gfvip - sweeetcreatureh : RT @GMaitino11: Guenda: A me supporteranno gli amici di mamma.. Tommy: ellaaaaaaà, QUANTI AMICI HAI MARIA TERESA? MARIA T: 30.. TOMMY: EC… - lustforlifexxe : @Ms_MartyReid Tesoro, quando Matilde era in casa Adua parlava comunque si con Maria Teresa che con Stefania, e anch… - _g_thoughts_ : La mattina volevo essere come Maria Teresa invece sono Tommaso Zorzi che riflette sulla sua vita per ore sul bordo del letto #gfvip -