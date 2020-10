Maria Teresa, lettera dal compagno Roberto: dolorosa rinuncia per i figli (Di sabato 24 ottobre 2020) Maria Teresa Ruta riceve una inaspettata lettera dal compagno Roberto che la difende come madre. Poi la invita a dire la verità e lei racconta la dolorosa rinuncia per i figli L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 24 ottobre 2020)Ruta riceve una inaspettatadalche la difende come madre. Poi la invita a dire la verità e lei racconta laper iL'articolo proviene da Gossip e Tv.

