Marche, il Covid Hospital ripartirà con 14 posti letti in semi-intensiva dopo cinque mesi di chiusura e costi (Di venerdì 23 ottobre 2020) Per cinque mesi l'Astronave' ha sonnecchiato, vuota, deserta, senza sapere quale sarebbe stata la sua sorte. Tuttavia ha continuato a costare. Stiamo parlando del Covid Hospital di Civitanova Marche, un copia/incolla del Covid Fiera di Milano, le creature pensate e realizzate da Guido Bertolaso e dal Cisom (Corpo italiano di soccorso dell'Ordine di Malta). Finito di assemblare a maggio, ha ospitato tre pazienti di passaggio da un ospedale all'altro, restando aperto per nove giorni. Pagato – struttura e materiale sanitario – coi soldi raccolti dal Cisom, alla fine ha richiesto una spesa inferiore ai 12 milioni di euro preventivati, fermandosi a 9 milioni. Capitoli di spesa differenti. In attesa del suo annunciato riutilizzo il Covid ...

