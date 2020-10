Mara Maionchi ricoverata per il Covid - (Di venerdì 23 ottobre 2020) Novella Toloni La produttrice discografica è ricoverata a Milano dopo essere risultata positiva al coronavirus e ora il programma di Sky - dove lei e Federica Pellegrini sono giudici - è a rischio dopo la notizia di altri casi tra tecnici e concorrenti Dopo Federica Pellegrini anche Mara Maionchi è risultata positiva al Covid-19. La notizia arriva da Tpi che rivela il contagio della popolare discografica. Secondo quanto riportato dal sito la Maionchi sarebbe stata ricoverata, in via precauzionale, in un noto ospedale di Milano ma le sue condizioni di salute non sarebbero gravi. In realtà a preoccupare maggiormente sarebbe il focolaio scatenatosi all'interno degli studi di registrazione del programma Italia's got talent. nodo 1874317 Nella popolare ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 23 ottobre 2020) Novella Toloni La produttrice discografica èa Milano dopo essere risultata positiva al coronavirus e ora il programma di Sky - dove lei e Federica Pellegrini sono giudici - è a rischio dopo la notizia di altri casi tra tecnici e concorrenti Dopo Federica Pellegrini ancheè risultata positiva al-19. La notizia arriva da Tpi che rivela il contagio della popolare discografica. Secondo quanto riportato dal sito lasarebbe stata, in via precauzionale, in un noto ospedale di Milano ma le sue condizioni di salute non sarebbero gravi. In realtà a preoccupare maggiormente sarebbe il focolaio scatenatosi all'interno degli studi di registrazione del programma Italia's got talent. nodo 1874317 Nella popolare ...

