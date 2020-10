Mara Maionchi ricoverata in ospedale a Milano: ha il Covid. Per Myrta Merlino tampone negativo (Di venerdì 23 ottobre 2020) Mara Maionchi è stata ricoverata per Covid in un ospedale di Milano. Lo scrive Selvaggia Lucarelli su Tpi, specificando che le condizioni della discografica, giudice di numerosi talent tv, non dovrebbero destare preoccupazioni. Non solo Mara Maionchi La popolare discografica ha 79 anni. Secondo il sito, sarebbe critica la situazione attorno al set di «Italia’s got Talent» che si sarebbe trasformato in un focolaio. Oltre a Mara Maionchi e Federica Pellegrini, altra giudice, si sarebbero ammalate diverse altre persone tra altri talent, tecnici e produzione. La sospensione per “L’Aria che Tira” Un’altra trasmissione è stata colpita. L’Aria che Tira ha avuto una ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 23 ottobre 2020)è stataperin undi. Lo scrive Selvaggia Lucarelli su Tpi, specificando che le condizioni della discografica, giudice di numerosi talent tv, non dovrebbero destare preoccupazioni. Non soloLa popolare discografica ha 79 anni. Secondo il sito, sarebbe critica la situazione attorno al set di «Italia’s got Talent» che si sarebbe trasformato in un focolaio. Oltre ae Federica Pellegrini, altra giudice, si sarebbero ammalate diverse altre persone tra altri talent, tecnici e produzione. La sospensione per “L’Aria che Tira” Un’altra trasmissione è stata colpita. L’Aria che Tira ha avuto una ...

