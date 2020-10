Mara Maionchi ricoverata d’ urgenza in ospedale per Covid: ecco le sue condizioni (Di venerdì 23 ottobre 2020) Mara Maionchi, risultata positiva al coronavirus, è stata ricoverata a Milano. Lo riferisce Tpi. La celebre produttrice discografica fa parte della giuria di Italia’s got talent insieme a Frank Matano, Joe Bastianichi e a Federica Pellegrini, anche quest’ultima risultata positiva al Covid solo qualche giorno fa. Le condizioni di salute di Mara non desterebbero particolari preoccupazioni. Altri contagi dietro le quinte di Italia’s got talent Secondo quanto si legge su Tpi, proprio il set del celebre talent show di Sky si sarebbe trasformato in un focolaio nonostante gli stringenti protocolli di sicurezza attivati e i tamponi praticati. In seguito ad alcuni giorni di registrazione, sarebbero risultati positivi al Covid, oltre a ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 23 ottobre 2020), risultata positiva al coronavirus, è stataa Milano. Lo riferisce Tpi. La celebre produttrice discografica fa parte della giuria di Italia’s got talent insieme a Frank Matano, Joe Bastianichi e a Federica Pellegrini, anche quest’ultima risultata positiva alsolo qualche giorno fa. Ledi salute dinon desterebbero particolari preoccupazioni. Altri contagi dietro le quinte di Italia’s got talent Secondo quanto si legge su Tpi, proprio il set del celebre talent show di Sky si sarebbe trasformato in un focolaio nonostante gli stringenti protocolli di sicurezza attivati e i tamponi praticati. In seguito ad alcuni giorni di registrazione, sarebbero risultati positivi al, oltre a ...

