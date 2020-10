Mara Maionchi ricoverata a Milano: positiva al Coronavirus (Di venerdì 23 ottobre 2020) Per fortuna, dalle prime notizie trapelate, la nota produttrice discografica non è gravi condizioni e la sua permanenza in ospedale è solo in via precauzionale. Mara Maionchi ricoverata in uno nosocomio milanese dopo esser risultata positiva al Coronavirus in uno degli ultimi controlli effettuati. La situazione, però, sembra essere molto più estesa perché ci sarebbero anche molti tecnici e staff della trasmissione Italia’s got talent risultati contagiati negli ultimi giorni. E di questa settimana è la notizia della positività anche di Federica Pellegrini, anche lei giudice del programma in onda su Tv8. LEGGI ANCHE > Per Federica Pellegrini «nessun privilegio», ha agito secondo le regole A riportare la notizia di ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 23 ottobre 2020) Per fortuna, dalle prime notizie trapelate, la nota produttrice discografica non è gravi condizioni e la sua permanenza in ospedale è solo in via precauzionale.in uno nosocomio milanese dopo esser risultataalin uno degli ultimi controlli effettuati. La situazione, però, sembra essere molto più estesa perché ci sarebbero anche molti tecnici e staff della trasmissione Italia’s got talent risultati contagiati negli ultimi giorni. E di questa settimana è la notizia della positività anche di Federica Pellegrini, anche lei giudice del programma in onda su Tv8. LEGGI ANCHE > Per Federica Pellegrini «nessun privilegio», ha agito secondo le regole A riportare la notizia di ...

