Mara Maionchi positiva al Covid. Focolaio ad Italia's Got Talent? (Di venerdì 23 ottobre 2020) Mara Maionchi Anche Mara Maionchi è risultata positiva al coronavirus. Secondo quanto riporta Selvaggia Lucarelli su Tpi, la discografica è al momento ricoverata in un noto ospedale milanese. Le sue condizioni sembrerebbero non destare particolare preoccupazione. Il contagio della produttrice 79enne sarebbe legato alla sua presenza sul set di Italia's Got Talent, diventato – nel giro di pochi giorni di registrazioni – in un Focolaio di Covid. Le misure di precazione adottate negli studi tv, evidentemente, non sono bastate: oltre a Mara Maionchi – scrive sempre la Lucarelli – si sarebbero ammalate anche altre persone, tra cui tecnici, personale di produzione e ...

