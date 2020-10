Mara Maionchi positiva al Coronavirus: ricoverata in ospedale, ma non è grave. Mini-focolaio a Italia’s got Talent (Di venerdì 23 ottobre 2020) Mara Maionchi, la popolare discografica e giudice di numerosi Talent tv, ha il Covid. È stata ricoverata in un noto ospedale milanese e le sue condizioni sembrerebbero non destare particolare preoccupazione. Desta invece più apprensione la situazione legata al set di Italia’s got Talent che la scorsa settimana, a seguito di alcuni giorni di registrazioni, si è purtroppo trasformato in un focolaio importante. Oltre a Mara Maionchi e Federica Pellegrini si sarebbero ammalate altre persone tra altri Talent, tecnici e produzione, e questo nonostante protocolli stringenti e tamponi effettuati prima di iniziare le registrazioni. Leggi anche: ... Leggi su tpi (Di venerdì 23 ottobre 2020), la popolare discografica e giudice di numerositv, ha il Covid. &E; statain un notomilanese e le sue condizioni sembrerebbero non destare particolare preoccupazione. Desta invece pi&u; apprensione la situazione legata al set di Italia’s gotche la scorsa settimana, a seguito di alcuni giorni di registrazioni, si &e; purtroppo trasformato in unimportante. Oltre ae Federica Pellegrini si sarebbero ammalate altre persone tra altri, tecnici e produzione, e questo nonostante protocolli stringenti e tamponi effettuati prima di iniziare le registrazioni. Leggi anche: ...

Attualmente, Bastianich è infatti uno dei giudici di Italia's got Talent insieme a Frank Matano, Federica Pellegrini e Mara Maionchi.

