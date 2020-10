Mara Maionchi positiva al Coronavirus, ma non è l’unica: ecco cosa sta succedendo (Di venerdì 23 ottobre 2020) Si allunga la lista dei vip e dei personaggi dello spettacolo positivi al Coronavirus. Vi avevamo riportato la notizia di Federica Pellegrini, risultata positiva al tampone dopo aver accusato febbre e spossatezza. Oggi, un’altra grande protagonista del programma Italia’s got talent, la giudice Mara Maionchi è risultata positiva al Covid-19 ed è stata ricoverata in un noto ospedale milanese in condizioni stazionarie e, per ora, non critiche. La produttrice discografica, però, non sarebbe l’unico bersaglio della pandemia in atto. Ad Italia’s got talent, infatti, si sarebbe registrato, durante le registrazioni, un mini focolaio che avrebbe coinvolto gran parte del personal off screen, tra talent, tecnici e produzione, nonostante i numerosi controlli ... Leggi su trendit (Di venerdì 23 ottobre 2020) Si allunga la lista dei vip e dei personaggi dello spettacolo positivi al. Vi avevamo riportato la notizia di Federica Pellegrini, risultataal tampone dopo aver accusato febbre e spossatezza. Oggi, un’altra grande protagonista del programma Italia’s got talent, la giudiceè risultataal Covid-19 ed è stata ricoverata in un noto ospedale milanese in condizioni stazionarie e, per ora, non critiche. La produttrice discografica, però, non sarebbe l’unico bersaglio della pandemia in atto. Ad Italia’s got talent, infatti, si sarebbe registrato, durante le registrazioni, un mini focolaio che avrebbe coinvolto gran parte del personal off screen, tra talent, tecnici e produzione, nonostante i numerosi controlli ...

