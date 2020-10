Mangiare un cornetto al giorno fa ingrassare? Risponde l’esperto

Leggi su giornal

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Il croissant è comunemente conosciuto comenelle regioni centro-meridionali del nostro paese, mentre è chiamato brioche nelle regioni settentrionali. E’ un dolce tipico austriaco, così chiamato per la sua particolare forma di mezzaluna. Come si preparano i cornetti? Per la preparazione di questo prodotto si segue il procedimento per la preparazione della pasta sfoglia. Dopo aver preparato quest’ultima si va a stenderla e poi si tagliano dei triangoli che vengono poi arrotolati e piegati su se stessi dandogli la forma di mezzaluna. Dopo la loro formazione, si lasciano lievitare per un periodo variabile per poi metterli in forno e cuocerli. Gli ingredienti che occorrono per la loro preparazione sono la farina, le uova, lo zucchero e la margarina o il burro, questa è la versione base, poi possono essere, ad esempio, ...