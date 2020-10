Maltempo a Morbegno | i ciclisti non partono | clamorosa protesta sconvolge il Giro d’Italia VIDEO

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Piove forte e ci sono +10°C a, la porta della Valtellina, dove stamattina alle 10:10 doveva partire la 19ª tappa deld’Italia, con arrivo previsto intorno alle 16:30 ad Asti. Una frazione lunga (258km), ma facile, completamente pianeggiante. In modo clamoroso stamattina i corridori hanno deciso di non partire per: tappa troppo lunga da affrontare con queste condizioni meteorologiche. Il direttore del, Mauro Vegni, ha accettato la richiesta dei corridori di accorciare la tappa: il gruppo verrà accompagnato in pullman fino a Lainate, e partirà per soli 150km di gara. Una decisione, che delude i tanti appassionati che nei primi 100 chilometri di gara aspettavano i corridori lungo il percorso. Tra l’altro, i ...

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Morbegno

Meteo Web

I primi 100 chilometri da Morbegno ad Asti saranno effettuati direttamente… in pullman, il via avverrà al chilometro 100 di questa tappa numero 19. Saronno si trova proprio fra il chilometro 95 ...Valdidentro, 22 ottobre 2020 - Giornata storica nel Bormiese. Il Giro d’Italia transita per la prima volta in autunno in Alta Valtellina e, sempre per la prima volta, l’arrivo di una tappa della cors ...