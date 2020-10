Maltempo a Morbegno | i ciclisti non partono | clamorosa protesta sconvolge il Giro d’Italia FOTO e VIDEO

Leggi su meteoweb.eu

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Piove e ci sono +10°C a, la porta della Valtellina, dove stamattina alle 10:10 doveva partire la 19ª tappa deld’Italia, con arrivo previsto intorno alle 16:30 ad Asti. Una frazione lunga (258km), ma facile, completamente pianeggiante. In modo clamoroso stamattina i corridori hanno deciso di non partire per: tappa troppo lunga da affrontare con queste condizioni meteorologiche. Il direttore del, Mauro Vegni, ha accettato la richiesta dei corridori di accorciare la tappa: il gruppo verrà accompagnato in pullman fino a Lainate, vicino Milano, e partirà per percorrere gli ultimi 150km della tappa odierna. Una decisione, che delude i tanti appassionati che nei primi 100 chilometri stavano già aspettando i corridori lungo il ...