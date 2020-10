“Malattie mentali infantili aumentate del 50%”: studio inglese “boccia” nuovo lockdown (Di venerdì 23 ottobre 2020) Londra, 23 ott – La percentuale di bambini con problemi di salute mentale è del 50% superiore rispetto a prima della pandemia: lo rivela uno studio del Servizio sanitario inglese, che ha stabiliti che un bambino su sei ora ha sviluppato ansia, depressione o solitudine a causa del lockdown. Scuole chiuse e disturbi mentali Gli esperti hanno affermato che le cifre sono “profondamente angoscianti” e hanno incolpato la chiusura delle scuole e tutta la mole di ansia e preoccupazione relativa al Covid-19. Insieme ai bambini, le giovani donne sono i soggetti più colpiti, con un quarto delle persone di età compresa tra 17 e 22 anni diagnosticate come affette da un “probabile disturbo mentale”. Il sondaggio sulla salute mentale dei bambini e dei giovani in Inghilterra, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 23 ottobre 2020) Londra, 23 ott – La percentuale di bambini con problemi di salute mentale è del 50% superiore rispetto a prima della pandemia: lo rivela unodel Servizio sanitario, che ha stabiliti che un bambino su sei ora ha sviluppato ansia, depressione o solitudine a causa del. Scuole chiuse e disturbiGli esperti hanno affermato che le cifre sono “profondamente angoscianti” e hanno incolpato la chiusura delle scuole e tutta la mole di ansia e preoccupazione relativa al Covid-19. Insieme ai bambini, le giovani donne sono i soggetti più colpiti, con un quarto delle persone di età compresa tra 17 e 22 anni diagnosticate come affette da un “probabile disturbo mentale”. Il sondaggio sulla salute mentale dei bambini e dei giovani in Inghilterra, ...

SilvieTepes : @adriespo @MagaMagaoz @dan11792524 @WRicciardi La paura è la più grande alleata di questo virus, secondo me, la gen… - MaraglinoAurora : Sì ma basta con tutte queste malattie mentali, ne ho una nuova al giorno praticamente - adriespo : @ClaudiaFoschi5 In realtà la soluzione è evidente: bisogna campare come sempre, tranne l'uso di mascherine, distanz… - adriespo : @lapoelkann_ In realtà la soluzione è evidente: bisogna campare come sempre, tranne l'uso di mascherine, distanziam… - adriespo : @tajima69 In realtà la soluzione è evidente: bisogna campare come sempre, tranne l'uso di mascherine, distanziament… -

Ultime Notizie dalla rete : “Malattie mentali Infiammazione silente, sovrappeso e incremento delle patologie Fortune Italia