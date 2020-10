Malato di prostitute maltratta e minaccia la madre anziana: lei si vende tutto (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il figlio 48enne, ancora in casa con mamma, è dipendente dalle prostitute, e la madre vende tutto per aiutarlo ad andarci. Sarà pur vero che per un figlio si fa di tutto, ma se questi ha 48 anni e vive ancora sotto la gonna di mamma che di anni ne ha 77, e in più è Malato di sesso e per andare a prostitute minaccia chi l’ha partorito se non gli da i soldi per il suo vizio, allora forse sarebbe meglio rivedere certi valori e certi modi di dire, eppure. Eppure quella povera donna ha venduto addirittura un trattore pur di soddisfare le esigenze del figlio ‘Malato’. Succede a Valdagno, nel Vicentino, L’uomo ora è sotto processo per maltrattamenti ... Leggi su chenews (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il figlio 48enne, ancora in casa con mamma, è dipendente dalle, e laper aiutarlo ad andarci. Sarà pur vero che per un figlio si fa di, ma se questi ha 48 anni e vive ancora sotto la gonna di mamma che di anni ne ha 77, e in più èdi sesso e per andare achi l’ha partorito se non gli da i soldi per il suo vizio, allora forse sarebbe meglio rivedere certi valori e certi modi di dire, eppure. Eppure quella povera donna ha venduto addirittura un trattore pur di soddisfare le esigenze del figlio ‘’. Succede a Valdagno, nel Vicentino, L’uomo ora è sotto processo permenti ...

CAvondet : @giusepp34193958 Il Cristo è venuto a sanare gli ammalati, e nella sua vita ha mangiato con pubblicani, prostitute,… - GennaroElisa : @StefanoMaffiol7 @MarziaLoreti @Alex21312003 Non ci sono grillini certificati, come non esistono iscritti. Come il… -

Ultime Notizie dalla rete : Malato prostitute Davanti e dietro l'obiettivo le donne prostituite dalla tratta Vita Vicenza, cosa si vende la madre per pagare le prostitute al figlio: "Poverino, è dipendente"

Si pensa che il polso di un Paese lo si possa cogliere da ciò che accade nelle grandi città. Falso, le storie emblematiche di una ...

Napoli, al Cardarelli positivi e negativi Covid divisi solo da un paravento: racconto di un malato

Covid, il racconto del malato al Cardarelli ... Roma, multa per cinque prostitute e un cliente a San Paolo: erano senza mascherina Nel corso dei controlli anti prostituzione e anti movida ...

Si pensa che il polso di un Paese lo si possa cogliere da ciò che accade nelle grandi città. Falso, le storie emblematiche di una ...Covid, il racconto del malato al Cardarelli ... Roma, multa per cinque prostitute e un cliente a San Paolo: erano senza mascherina Nel corso dei controlli anti prostituzione e anti movida ...