Magrini Aifa | Ho preso il virus per imprudenza

AGI - "Io, capo dell'Aifa, ho preso il Covid per un'imprudenza, sono stato ricoverato per 12 giorni in isolamento, ho contagiato mia moglie ma per fortuna non i miei collaboratori. So dunque di cosa parlo". Nicola Magrini, direttore di Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco, racconta in un'intervista al Corriere della Sera come ha contratto il virus: "Credo di essere stato contagiato a Bologna da un medico, mio conoscente, mi sono fermato a parlare in corridoio con il mio amico medico, ambedue senza mascherine per alcuni minuti quasi per rilassarsi e guardarsi meglio negli occhi. Dev'essere successo lì". E aggiunge: "Lui il mercoledì ha saputo di essere positivo e io il venerdì ho avuto febbre e qualche sintomo. Lo riconosco, sono stato imprudente. Ero al primo mese del nuovo incarico e in quelle settimane ho visto ...

