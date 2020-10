Magrini (Aifa): "Ho preso il covid per imprudenza. Sono stato ricoverato 12 giorni" (Di venerdì 23 ottobre 2020) “Non ho mai temuto di finire in terapia intensiva, ma aver visto il peggioramento improvviso al quarto, quinto giorno di malattia, di persone a me vicine mi ha fatto capire quanto sapessimo poco del virus e quanto vada temuto”. Così si confessa al Corriere della Sera Nicola Magrini, direttore di Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco dopo aver raccontato ad Agorà di aver contratto il covid.“Credo di essere stato contagiato a Bologna da un medico, mio conoscente. Lui il mercoledì ha saputo di essere positivo e io il venerdì ho avuto febbre e qualche sintomo. Il sabato ancora febbre, la domenica mattina dopo un nuovo tampone all’aperto allo Spallanzani, positivo anch’io. Lo riconosco, Sono stato imprudente. Ero al ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 23 ottobre 2020) “Non ho mai temuto di finire in terapia intensiva, ma aver visto il peggioramento improvviso al quarto, quinto giorno di malattia, di persone a me vicine mi ha fatto capire quanto sapessimo poco del virus e quanto vada temuto”. Così si confessa al Corriere della Sera Nicola, direttore di, l’Agenzia italiana del farmaco dopo aver raccontato ad Agorà di aver contratto il.“Credo di esserecontagiato a Bologna da un medico, mio conoscente. Lui il mercoledì ha saputo di essere positivo e io il venerdì ho avuto febbre e qualche sintomo. Il sabato ancora febbre, la domenica mattina dopo un nuovo tampone all’aperto allo Spallanzani, positivo anch’io. Lo riconosco,imprudente. Ero al ...

doddy610 : RT @HuffPostItalia: Magrini (Aifa): 'Ho preso il covid per imprudenza. Sono stato ricoverato 12 giorni' - HuffPostItalia : Magrini (Aifa): 'Ho preso il covid per imprudenza. Sono stato ricoverato 12 giorni' - Piergiulio58 : Nicola Magrini: «Io, capo dell’Aifa, ho preso il Covid per un’imprudenza»- - _DAGOSPIA_ : IL RACCONTO DI NICOLA MAGRINI, DIRETTORE DI AIFA: HO AVUTO IL COVID E POSSO DIRE CHE... - emergency_live : #COVID19, Nicola Magrini (Aifa): #Remdesivir ha efficacia modesta, dal 2021 anticorpi monoclonali @Aifa_ufficiale -