Ma Papa Bergoglio ha davvero detto sì alle unioni civili dei gay? Giallo su interviste e censura (Di venerdì 23 ottobre 2020) Non si risolve il Giallo sul docufilm del regista russo Afineevsky “Francesco” nel quale il Papa apre alle coppie omosessuali chiedendo una legge sulle unioni civili per garantire la tutela legale. Mentre il regista, presentando il film ai media alla festa del cinema di Roma, ha detto che Francesco ha fatto commenti chiedendo l’approvazione delle leggi sull’unione civile direttamente a lui, in realtà le parole del Papa sembrano provenire dall’intervista fatta al Papa dalla giornalista messicana, vaticanista di lungo corso, Valentina Alazraki, resa pubblica quasi due anni fa, il 28 maggio 2019. In realtà quel passaggio sulle unioni civili è stato reso pubblico solo col ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 23 ottobre 2020) Non si risolve ilsul docufilm del regista russo Afineevsky “Francesco” nel quale ilaprecoppie omosessuali chiedendo una legge sulleper garantire la tutela legale. Mentre il regista, presentando il film ai media alla festa del cinema di Roma, hache Francesco ha fatto commenti chiedendo l’approvazione delle leggi sull’unione civile direttamente a lui, in realtà le parole delsembrano provenire dall’intervista fatta aldalla giornalista messicana, vaticanista di lungo corso, Valentina Alazraki, resa pubblica quasi due anni fa, il 28 maggio 2019. In realtà quel passaggio sulleè stato reso pubblico solo col ...

