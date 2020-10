“Ma lo hai mai fatto?”. L’Eredità, Flavio Insinna punge la nuova campionessa. E gli arriva una risposta che lo mette a tacere (Di venerdì 23 ottobre 2020) Si conferma uno dei programmi più amati e seguiti della prima serata. Parliamo naturalmente de L’eredità, su Rai 1, traghettato magistralmente dal sempre bravissimo Flavio Insinna. La nuova campionessa del programma, chi lo segue lo saprà, si chiama Manuela alla quale Flavio Insinna nella puntata di giovedì 22 ottobre 2020, prima di rivelare l’esito della ghigliottina, ha chiesto: “Da casa ti sei esercitata ogni tanto con la ghigliottina? Voglio sapere solo questo. Non ti chiedo com’è andata adesso”. Un quesito che il conduttore ha posto, in passato, a tanti altri concorrenti de L’Eredità, sentendosi dire sempre “Si”. Stasera, invece, la nuova campionessa de ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 23 ottobre 2020) Si conferma uno dei programmi più amati e seguiti della prima serata. Parliamo naturalmente de L’eredità, su Rai 1, traghettato magistralmente dal sempre bravissimo. Ladel programma, chi lo segue lo saprà, si chiama Manuela alla qualenella puntata di giovedì 22 ottobre 2020, prima di rivelare l’esito della ghigliottina, ha chiesto: “Da casa ti sei esercitata ogni tanto con la ghigliottina? Voglio sapere solo questo. Non ti chiedo com’è andata adesso”. Un quesito che il conduttore ha posto, in passato, a tanti altri concorrenti de L’Eredità, sentendosi dire sempre “Si”. Stasera, invece, lade ...

