“Ma chi è?”. ‘Pomeriggio 5’, clamorosa gaffe dell’ospite in diretta. Che imbarazzo per Barbara D’Urso (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ultima puntata della settimana di ‘Pomeriggio Cinque’ ricca di momenti divertenti, ma anche imbarazzanti. Barbara D’Urso ha invitato, tra le tante persone che hanno fatto la loro apparizione in studio, anche Antonio Zequila e il conte Barù. Quest’ultimo è nipote del conduttore televisivo Costantino Della Gherardesca. Ed è stato proprio il nipote d’arte a rendersi protagonista di un siparietto surreale, che non ha potuto fare altro che mettere in imbarazzo la padrona di casa. Barù ha commesso una vera e propria gaffe non riconoscendo Zequila. Infatti, si è rivolto nei confronti di Carmelita ed ha chiesto clamorosamente: “Ma chi è Zequila? Lui è anche un bell’uomo, ha molto fascino. Fa l’attore?”. A quel punto, ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ultima puntata della settimana di ‘Pomeriggio Cinque’ ricca di momenti divertenti, ma anche imbarazzanti.D’Urso ha invitato, tra le tante persone che hanno fatto la loro apparizione in studio, anche Antonio Zequila e il conte Barù. Quest’ultimo è nipote del conduttore televisivo Costantino Della Gherardesca. Ed è stato proprio il nipote d’arte a rendersi protagonista di un siparietto surreale, che non ha potuto fare altro che mettere inla padrona di casa. Barù ha commesso una vera e proprianon riconoscendo Zequila. Infatti, si è rivolto nei confronti di Carmelita ed ha chiestomente: “Ma chi è Zequila? Lui è anche un bell’uomo, ha molto fascino. Fa l’attore?”. A quel punto, ...

