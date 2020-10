M5S | Casaleggio | ' se diventa partito coltiverò altri interessi'

Leggi su iltempo

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Rioma, 23 ott. (Adnkronos) - "Se il Movimento si chiama movimento è perché ci sono regole frutto della partecipazione dal basso. Se queste regole cambiassero, se il M5S si trasformasse in unio non mi ci riconoscerei. Finora ho prestato la mia opera gratuitamente. Tornerei a coltivare". Lo dice Davidea Bruno Vespa per il libro 'Perche' l'Italia amo' Mussolini (e come ha resistito alla dittatura del virus)', in uscita il 29 ottobre da Mondadori - Railibri.