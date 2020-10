M5S | Casaleggio | ' no a terzo mandato principio cardine'

Leggi su iltempo

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Roma, 23 ott. (Adnkronos) - No alper i parlamentari del M5S. A ribadire la sua già nota contrarietà è Davide, intervistato da Bruno Vespa per il libro 'Perche' l'Italia amo' Mussolini (e come ha resistito alla dittatura del virus)', in uscita il 29 ottobre da Mondadori - Railibri. "No - risponde secco il presidente dell'associazione Rousseau - è uno dei principidel Movimento. Il parlamentare svolge un servizio civico per un tempo limitato, non per carriera".