Lutto nel mondo della tv, è morto di Covid a 54 anni. Lo strazio dei colleghi: si era infettato al lavoro (Di venerdì 23 ottobre 2020) Era affetto da una grave patologia e una settimana fa era stato contagiato in redazione da alcuni colleghi che avevano contratto il Coronavirus. Ad annunciare la positività di alcuni tra giornalisti ed operatori era stata la stessa emittente che aveva scritto: “Sono stati riscontrati alcuni casi di positività al Covid 19 nella nostra redazione”. “Abbiamo da subito messo in campo tutte le procedure predisposte dal dipartimento di prevenzione Asl, tutti i colleghi sono stati sottoposti a tampone ed è stata avviata l’attività di contact tracing sui contatti stretti. Tutta la redazione e gli studi televisivi sono stati immediatamente sanificati”. La situazione è precipitata nel giro di pochi giorni, fino alla morte. A ricordarlo, tra i tanti, il presidente ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 23 ottobre 2020) Era affetto da una grave patologia e una settimana fa era stato contagiato in redazione da alcuniche avevano contratto il Coronavirus. Ad annunciare la positività di alcuni tra giornalisti ed operatori era stata la stessa emittente che aveva scritto: “Sono stati riscontrati alcuni casi di positività al19 nella nostra redazione”. “Abbiamo da subito messo in campo tutte le procedure predisposte dal dipartimento di prevenzione Asl, tutti isono stati sottoposti a tampone ed è stata avviata l’attività di contact tracing sui contatti stretti. Tutta la redazione e gli studi televisivi sono stati immediatamente sanificati”. La situazione è precipitata nel giro di pochi giorni, fino alla morte. A ricordarlo, tra i tanti, il presidente ...

