Luka Jovic, la rottura della quarantena a marzo potrebbe costargli cara: rischia… (Di venerdì 23 ottobre 2020) Luka Jovic rischia il carcere per una festa di compleanno. Diventato da poco papà per la seconda volta (la prima con una modella diversa dalla attuale), il giocatore del Real Madrid potrebbe - secondo l'agenzia serba Tanjung - rischiare una condanna di sei mesi di reclusione. A marzo la sua squadra era in quarantena ma l'attaccante decise comunque di violare l'isolamento e volare in Serbia dalla sua compagna, Sofija Milosevic.

