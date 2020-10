Lucia Azzolina: "L'assenza da scuola avrebbe conseguenze drammatiche per il futuro dei ragazzi" (Di venerdì 23 ottobre 2020) Bisogna “lavorare nell’interesse dei ragazzi, l’assenza da scuola avrebbe conseguenze drammatiche per il loro futuro”. Così la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina.Ieri la titolare dell’Istruzione ha scritto ai governatori di Lombardia e Campania per invitarli a trovare soluzioni alternative alla didattica a distanza al 100%. Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 23 ottobre 2020) Bisogna “lavorare nell’interesse dei, l’daper il loro”. Così la Ministra dell’Istruzione.Ieri la titolare dell’Istruzione ha scritto ai governatori di Lombardia e Campania per invitarli a trovare soluzioni alternative alla didattica a distanza al 100%.

