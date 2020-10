Luca Argentero, se il buongiorno si vede dal mattino… Più bella notizia non c’è per lui (Di venerdì 23 ottobre 2020) Luca Argentero boom! La notizia era sicuramente nell’aria, d’altronde non è certo la prima volta, ma di sicuro anche questo venerdì l’attore ha avuto un ottimo risveglio. È praticamente inarrestabile “Doc – Nelle tue mani”, la fiction da poco tornata in onda con nuovi episodi con Argentero protagonista. Giovedì 22 ottobre Rai1 ha trasmesso il terzo e quarto episodio che, a giudicare dai dati di ascolto appena usciti, hanno di fatto stracciato la concorrenza, ovvero Chi vuol essere milionario di Gerry Scotti in onda su Canale 5. La serie ambientata al Policlinico Ambrosiano, firmata da Jan Maria Michelini e Ciro Visco e ispirata alla vera storia del primario Pierdante Piccioni (Luca Argentero, ndr) che, dopo essersi ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 23 ottobre 2020)boom! Laera sicuramente nell’aria, d’altronde non è certo la prima volta, ma di sicuro anche questo venerdì l’attore ha avuto un ottimo risveglio. È praticamente inarrestabile “Doc – Nelle tue mani”, la fiction da poco tornata in onda con nuovi episodi conprotagonista. Giovedì 22 ottobre Rai1 ha trasmesso il terzo e quarto episodio che, a giudicare dai dati di ascolto appena usciti, hanno di fatto stracciato la concorrenza, ovvero Chi vuol essere milionario di Gerry Scotti in onda su Canale 5. La serie ambientata al Policlinico Ambrosiano, firmata da Jan Maria Michelini e Ciro Visco e ispirata alla vera storia del primario Pierdante Piccioni (, ndr) che, dopo essersi ...

mixborghi : RT @GiusCandela: Luca Argentero non è quello del Gf, anche perché non ha mai rinnegato la sua partecipazione. Ha usato la tv ma si è scoper… - queenofdrvma : comunque le canzoni di doc con luca argentero sono bellissime - leggoit : #AscoltiTv 22 ottobre 2020, oltre 7 milioni per il doc Luca Argentero - cloudss_ : RT @serenamia5: @DocNelleTueMani un vero capolavoro.. Tutto il cast. La trama e un Luca Argentero strepitoso. Non voglio che finisca.. ???????? - bubinoblog : DOC NELLE TUE MANI 'NON OGGI': IL DISCORSO DI LUCA ARGENTERO COMMUOVE L'ITALIA -