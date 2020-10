Lory Del Santo vittima di un abuso da un pazzo: “Non ho denunciato perché…” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Lory Del Santo racconta di essere stata vittima di un abuso da un vero e proprio pazzo. La showgirl insieme alle sue dure parole spiega anche il motivo per il quale non ha mai voluto denunciare quello che le era successo. La vita della registra infatti non è stata per niente facile e durante l’intervista a ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, prende il coraggio di raccontare un avvenimento che, l’ha segnata fin da giovane. Cosa è realmente successo e quali sono state le sue affermazioni? Lory Del Santo vittima di un abuso La showgirl ha voluto raccontare quello che l’è successo in una stanza di hotel spiegando di aver anche lei le sue colpe e per questo ha ... Leggi su giornal (Di venerdì 23 ottobre 2020)Delracconta di essere statadi unda un vero e proprio. La showgirl insieme alle sue dure parole spiega anche il motivo per il quale non ha mai voluto denunciare quello che le era successo. La vita della registra infatti non è stata per niente facile e durante l’intervista a ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, prende il coraggio di raccontare un avvenimento che, l’ha segnata fin da giovane. Cosa è realmente successo e quali sono state le sue affermazioni?Deldi unLa showgirl ha voluto raccontare quello che l’è successo in una stanza di hotel spiegando di aver anche lei le sue colpe e per questo ha ...

_DAGOSPIA_ : INNAMORATE DI UN BANCOMAT DAL VOLTO DISUMANO - PARLANO SARA CROCE E LORY DEL SANTO - itsmat1lde : RT @e_lll_ee: Qui per ricordare che ieri dopo il video di Matilde la prima cosa che ha detto Tommaso è stata che l’hanno presa per The Lady… - tenerivfelouis : RT @e_lll_ee: Qui per ricordare che ieri dopo il video di Matilde la prima cosa che ha detto Tommaso è stata che l’hanno presa per The Lady… - andIoop950 : RT @e_lll_ee: Qui per ricordare che ieri dopo il video di Matilde la prima cosa che ha detto Tommaso è stata che l’hanno presa per The Lady… - embrassermoncul : RT @e_lll_ee: Qui per ricordare che ieri dopo il video di Matilde la prima cosa che ha detto Tommaso è stata che l’hanno presa per The Lady… -

Ultime Notizie dalla rete : Lory Del Lory Del Santo picchiata e abusata per un’intera notte: “Incubo”, il racconto Gossip e TV Media e tv Politica Business Cafonal Cronache Sport Viaggi Salute

UNA VOLTA ERO INDISPOSTA E NON POTEVO ASSECONDARLO, MI TRATTÒ MALISSIMO. ORA L'HO DENUNCIATO PER STALKING DOPO I 450 MESSAGGI MANDATI A MIO ZIO IN CUI DICEVA…'' - LORY DEL SANTO: "MILIARDARI CHE ...

Lory Del Santo, il racconto dell'orrore: "Pestata e abusata per una notte intera in hotel. Come mi ha costretto a fare il bagno"

Un racconto da brividi quello fatto da Lory Del Santo ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del programma I Lunatici. La regista ha confessato di aver subito violenza per un'intera notte all'interno di ...

UNA VOLTA ERO INDISPOSTA E NON POTEVO ASSECONDARLO, MI TRATTÒ MALISSIMO. ORA L'HO DENUNCIATO PER STALKING DOPO I 450 MESSAGGI MANDATI A MIO ZIO IN CUI DICEVA…'' - LORY DEL SANTO: "MILIARDARI CHE ...Un racconto da brividi quello fatto da Lory Del Santo ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del programma I Lunatici. La regista ha confessato di aver subito violenza per un'intera notte all'interno di ...