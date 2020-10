Lory Del Santo rivelazioni scioccanti sul suo passato: le parole della showgirl (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ancora una volta Lory Del Santo rivela a sorpresa un episodio del suo passato decisamente inquietante. Nel corso della sua vita la showgirl è stata vittima di esperienze scioccanti che l’hanno decisamente provata ma anche cambiata, il suo modo di reagire ad alcuni eventi appare inerme eppure la donna ha perso due figli e ha anche subìto una violenza ripetuta. A rivelare l’episodio della violenza proprio La Del Santo che ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format I Lunatici ha raccontato di quella volta che è stata abusata e picchiata da un uomo per un’intera notte in un albergo. Apparentemente pacata Lory ha rivelato che non ha mai denunciato l’accaduto, ha preferito tacere ma il ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ancora una voltaDelrivela a sorpresa un episodio del suodecisamente inquietante. Nel corsosua vita laè stata vittima di esperienzeche l’hanno decisamente provata ma anche cambiata, il suo modo di reagire ad alcuni eventi appare inerme eppure la donna ha perso due figli e ha anche subìto una violenza ripetuta. A rivelare l’episodioviolenza proprio La Delche ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format I Lunatici ha raccontato di quella volta che è stata abusata e picchiata da un uomo per un’intera notte in un albergo. Apparentemente pacataha rivelato che non ha mai denunciato l’accaduto, ha preferito tacere ma il ...

