Lory Del Santo, il terribile racconto degli abusi: “Folle, ero terrorizzata” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Lory Del Santo è stata ospite della trasmissione I Lunatici, su Radio 2, durante la quale è tornata a parlare di una terribile esperienza avvenuta quando era giovanissima. Un uomo, racconta la showgirl, che le era stato presentato da un’amica, l’avrebbe convinta a seguirlo nella camera del suo hotel perché doveva telefonare, sequestrandola e abusando di lei. Un incubo che Lory Del Santo ha deciso di non denunciare, scegliendo invece di dimenticare. Lory Del Santo racconta gli abusi Parlando di una donna che aveva raccontato le violenze subite con Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini de I Lunatici, Lory Del Santo ricorda una notte da brividi. “Questa persona era ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 23 ottobre 2020)Delè stata ospite della trasmissione I Lunatici, su Radio 2, durante la quale è tornata a parlare di unaesperienza avvenuta quando era giovanissima. Un uomo, racconta la showgirl, che le era stato presentato da un’amica, l’avrebbe convinta a seguirlo nella camera del suo hotel perché doveva telefonare, sequestrandola e abusando di lei. Un incubo cheDelha deciso di non denunciare, scegliendo invece di dimenticare.Delracconta gliParlando di una donna che aveva raccontato le violenze subite con Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini de I Lunatici,Delricorda una notte da brividi. “Questa persona era ...

Lory_Maggot : @KindSlowpoke Periodino del cazzo, non so quando passerà ?? però grazie del cuoricino ?? - QuotidianPost : Lory Del Santo rivelazioni scioccanti sul suo passato: le parole della showgirl - Gazzettino : Lory Del Santo, il racconto choc: «Io picchiata e abusata in hotel. È stato un incubo» - _DAGOSPIA_ : INNAMORATE DI UN BANCOMAT DAL VOLTO DISUMANO - PARLANO SARA CROCE E LORY DEL SANTO - itsmat1lde : RT @e_lll_ee: Qui per ricordare che ieri dopo il video di Matilde la prima cosa che ha detto Tommaso è stata che l’hanno presa per The Lady… -