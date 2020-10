L' Olanda manda i malati di Covid in Germania | ' Nelle terapie intensive solo 200 posti ancora liberi'

Ultime Notizie dalla rete : Olanda manda

Rai News

Come in tutta Europa, anche in Olanda oltre all'aumento di contagi preoccupa particolarmente quello dei ricoveri nei reparti di rianimazione. Nel Paese quasi la metà dei posti letto nelle unità di ...L'azienda che ha creato la tecnologia made in Italy per ottenere materia prima seconda dai prodotti assorbenti, è in una situazione di stallo perché nonostante l’entrata in vigore del decreto end of w ...